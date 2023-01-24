Афганистан и Туркменистан продлили соглашение о поставках электроэнергии в 2023 году

Национальная электроэнергетическая компания Афганистана "Da Afghanistan Breshna Sherkat" и государственная электроэнергетическая корпорация "Туркменэнерго" заключили дополнительное соглашение на продление сроков контрактов на поставку электроэнергии в Афганистан, сообщает пресс-центр афганской компании.
"Соглашение о поставках электроэнергии было продлено на 2023 год в присутствии министра водных ресурсов и энергетики Исламского Эмирата Афганистан (так называют талибы свое правительство - движение "Талибан")", - сообщили в компании.
Документ был подписан в Ашхабаде генеральным директором компании "Da Afghanistan Breshna Sherkat" муллой Мухаммадом Ханифом Хамзой и главой корпорация "Туркменэнерго".
Детали сделки не разглашаются.
На протяжении ряда лет Туркменистан поставляет электричество в северные регионы Афганистана по льготным ценам.
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