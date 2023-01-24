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ТЭК 24.01.2023 10:40

Узбекистан будет рассматривать альтернативных поставщиков газа и электроэнергии

Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов в ходе совещания правительства поручил министерству энергетики провести переговоры с альтернативными зарубежными партнерами по поставкам природного газа, электроэнергии, угля и мазута, сообщила во вторник пресс-служба премьера.

"Министерство энергетики Узбекистана в текущем году должно пересмотреть вопросы, связанные с импортом природного газа, электроэнергии, угля и мазута, и провести переговоры с альтернативными зарубежными партнёрами", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в ходе совещания отмечалось, что по предварительным расчетам в 2023 году в стране есть возможность добычи 56,3 млрд кубометров природного газа, или на 4,6 млрд больше, чем в прошлом году (51,7 млрд кубометров).

Также подчеркнуто, что за счет расширения применения возобновляемых источников энергии и повышения энергоэффективности можно экономить 1,6 млрд кубометров газа.

Узбекистан в ходе экстремальных холодов нынешней зимой столкнулся с масштабным энергокризисом. Президент Шавкат Мирзиёев на недавнем заседании подверг острой критике чиновников за халатность в подготовке к осенне-зимнему периоду.

По данным властей, в зимние пиковые нагрузки наблюдается дефицит газа по республике до 20 млн кубометров в сутки.

В этой связи было принято решение активизировать импорт газа, электроэнергии, угля и мазута из-за дефицита энергоресурсов на фоне наступивших в стране холодов.

Газодобывающие мощности Узбекистана позволяют обеспечивать добычу природного газа в объеме порядка 70 млрд кубометров. Однако из-за истощения запасов, технологических потерь и отсутствия эффективной системы контроля поставки углеводородов за последние годы существенно снизились.

По данным Госкомстата Узбекистана, в 2022 году добыча газа в республике снизилась на 4% по сравнению с 2021 годом, до 51,7 млрд кубометров.

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Тэги: УЗБЕКИСТАН, ГАЗ, ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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