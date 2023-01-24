Через два дня станут известны победители лотереи Birbank

Как сообщалось ранее, держатели любой разновидности карты Birbank (и BirKart в том числе) за совершение безналичных оплат могут выиграть 2-комнатную квартиру с ремонтом в Баку, 2 автомобиля Toyota Corolla, 10 ноутбуков MacBook Air или 10 смартфонов iPhone 14 Pro. 23 счастливых обладателя карты Birbank выиграют эти ценные призы в ходе розыгрыша лотереи, которая состоится в прямом эфире Общественного телевидения 26 января 2023 года в 19:15. Розыгрыш также будет транслироваться на официальных страницах Birbank в YouTube (https://youtube.com/@birbank) и Facebook (https://facebook.com/birbank).

Согласно условиям лотереи, держатели как дебетовой карты, так и карты рассрочки Birbank получали 1 шанс за каждую успешную безналичную транзакцию на сумму 10 AZN и более, совершённую с 17 октября 2022 года по 5 января 2023 года. Успешные операции в цифровом банке Birbank и Umico Marketplace на сумму 10 AZN и более давали 2 шанса. Если у клиента есть несколько карт Birbank, успешные транзакции по каждой карте брались отдельно в расчет. Для получения дополнительной информации о лотерее перейдите по ссылке https://bir.bank/bblotpr.

Напомним, что каждая разновидность карты Birbank предлагается в двух типах — дебетовая и карта рассрочки. Дебетовая карта Birbank Cashback дает держателю НДС-бонусы в двукратном размере и кешбэк от 1,5% до 30% при безналичных оплатах, а также кешбэк 1% за оплату коммунальных услуг, связи, интернета и ТВ через Birbank. За снятие наличных в банкоматах местных банков и переводы на любую банковскую карту внутри страны на сумму до 5000 AZN в течение месяца по дебетовым картам Birbank Cashback комиссия не взимается.

Карта Birbank Miles дает держателю возможность зарабатывать мили, которые можно обменять на билет любой авиакомпании. Владельцы дебетовой карты Birbank Miles могут снимать наличные в банкоматах Kapital Bank и переводить деньги на любую местную карту до 5000 AZN в течение месяца без комиссии. Для дебетовой карты Birbank Umico этот лимит составляет 4000 AZN.

Карта рассрочки Birbank имеет множество преимуществ, таких как: получение беспроцентной рассрочки (таксита) до 18 месяцев, льготный период до 63 дней при единовременных оплатах, удобное мобильное приложение для управления картой и бесплатная услуга SMS-оповещения. Карта Birbank имеет более 11 000 магазинов-партнеров по всей стране и их количество постоянно растет.

Более подробную информацию о картах Birbank можно получить на сайте https://birbank.az, на Facebook или Instagram-странице карты, а также позвонив в Информационный Центр 196. Для заказа карты скачайте приложение Birbank, отправьте SMS с текстом «1» на короткий номер 8196, напишите в WhatsApp по номеру (+994 50) 999 81 96 или обратитесь в центры Birbank.