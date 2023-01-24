Институт продбезопасности Азербайджана направит свыше 2,3 млн манатов на строительство региональных подразделений

Публичное юридическое лицо «Институт продовольственной безопасности Азербайджана» направит свыше 2,3 млн манатов на строительство региональных подразделений в городах Барда, Лянкаран и Хачмаз. Как сообщает агентство «Интерфакс-Азербайджан», по данным сайта www.etender.gov.az, соответствующий контракт Институт подписал с ООО «Ugur Tikinti». Стоимость договора – 2 млн 334 тыс. 142,72 манат. Н.Аббасова

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