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Инфраструктура и тендеры 24.01.2023 10:20

Институт продбезопасности Азербайджана направит свыше 2,3 млн манатов на строительство региональных подразделений

Публичное юридическое лицо «Институт продовольственной безопасности Азербайджана» направит свыше 2,3 млн манатов на строительство региональных подразделений в городах Барда, Лянкаран и Хачмаз.

Как сообщает агентство «Интерфакс-Азербайджан», по данным сайта www.etender.gov.az, соответствующий контракт Институт подписал с ООО «Ugur Tikinti».

Стоимость договора – 2 млн 334 тыс. 142,72 манат.

Н.Аббасова

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Тэги: ПРОДБЕЗОПАСНОСТЬ, РЕГИОНЫ, КОНТРАКТ

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