В Азербайджане в 2020-2023гг заключено свыше 3 тыс. договоров по аренде квартир с правом их выкупа

В Азербайджане до сих пор механизмом аренды квартир с правом их выкупа воспользовались свыше 3 тыс. семей, сообщает Азербайджанский ипотечный и кредитно-гарантийный фонд (АИКГФ).
«До сих пор в рамках данного механизма заключено 3 013 договоров», - подчеркивает фонд.
АИКГФ в 2020 году запустил механизм аренды жилья с правом выкупа.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев 26 декабря 2017 года подписал указ о ликвидации ОАО "Азербайджанский ипотечный фонд" и создании "Азербайджанского Ипотечного и Кредитно-гарантийного фонда" (АИКГФ).
Р.Ахмедов
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