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СНГ 24.01.2023 12:03

В Кыргызстане 26 января ждут с визитом президента Узбекистана

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев 26-27 января с государственным визитом посетит Киргизию, сообщил заведующий отделом внешней политики администрации президента Кыргызстана Муратбек Азымбакиев.

Намечены переговоры с президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым, сказал Азымбакиев, которого цитирует во вторник пресс-служба киргизского лидера.

Лидеры стран в узком и расширенном форматах обсудят киргизско-узбекское стратегическое партнерство и планы по развитию взаимоотношений. Запланировано подписание ряда документов.

Накануне визита Мирзиеева в Кыргызстан состоится кыргызо-узбекский бизнес-форум.

Госвизит президента Узбекистана Шавката Мирзиеева в Кыргызстане должен был состояться 10 декабря 2022 года, но по неизвестным причинам его перенесли на более поздний срок.

19 января глава МИД Кыргызстана Кулубаев сообщил, что в ходе визита президента Узбекистана в Бишкек состоится обмен ратификационными грамотами по договору о киргизско-узбекской границе.

28 ноября 2022 года президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал закон о ратификации договора о государственной границе с Узбекистаном и закон о ратификации соглашения между правительствами двух стран о совместном управлении водными ресурсами Кемпир-Абадского (Андижанского) водохранилища. Согласно закону, управление ресурсами водохранилища будет осуществлять совместная кыргызо-узбекская комиссия.

Узбекистан также завершил ратификацию документов о границе с Кыргызстаном.

Ранее во вторник пресс-служба киргизского МИД сообщила, что глава МИД Кыргызстана Жээнбек Кулубаев и и.о. министра иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов обсудили вопросы подготовки предстоящего госвизита Мирзиёева в Бишкек. Встреча состоялась на полях совещания Совета министров иностранных дел Организации экономического сотрудничества (ОЭС) в Ташкенте.

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