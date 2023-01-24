В Кыргызстане 26 января ждут с визитом президента Узбекистана

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев 26-27 января с государственным визитом посетит Киргизию, сообщил заведующий отделом внешней политики администрации президента Кыргызстана Муратбек Азымбакиев.
Намечены переговоры с президентом Кыргызстана Садыром Жапаровым, сказал Азымбакиев, которого цитирует во вторник пресс-служба киргизского лидера.
Лидеры стран в узком и расширенном форматах обсудят киргизско-узбекское стратегическое партнерство и планы по развитию взаимоотношений. Запланировано подписание ряда документов.
Накануне визита Мирзиеева в Кыргызстан состоится кыргызо-узбекский бизнес-форум.
Госвизит президента Узбекистана Шавката Мирзиеева в Кыргызстане должен был состояться 10 декабря 2022 года, но по неизвестным причинам его перенесли на более поздний срок.
19 января глава МИД Кыргызстана Кулубаев сообщил, что в ходе визита президента Узбекистана в Бишкек состоится обмен ратификационными грамотами по договору о киргизско-узбекской границе.
28 ноября 2022 года президент Кыргызстана Садыр Жапаров подписал закон о ратификации договора о государственной границе с Узбекистаном и закон о ратификации соглашения между правительствами двух стран о совместном управлении водными ресурсами Кемпир-Абадского (Андижанского) водохранилища. Согласно закону, управление ресурсами водохранилища будет осуществлять совместная кыргызо-узбекская комиссия.
Узбекистан также завершил ратификацию документов о границе с Кыргызстаном.
Ранее во вторник пресс-служба киргизского МИД сообщила, что глава МИД Кыргызстана Жээнбек Кулубаев и и.о. министра иностранных дел Узбекистана Бахтиёр Саидов обсудили вопросы подготовки предстоящего госвизита Мирзиёева в Бишкек. Встреча состоялась на полях совещания Совета министров иностранных дел Организации экономического сотрудничества (ОЭС) в Ташкенте.
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