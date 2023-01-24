США усилят давление на КНР с целью недопущения импорта нефти из Ирана

Администрация президента США Джо Байдена намерена усилить давление на КНР, чтобы страна прекратила импортировать иранскую нефть, заявил американский спецпредставитель по Ирану Роберт Мэлли в интервью телеканалу Bloomberg.

Китай является "главным направлением нелегального экспорта со стороны Ирана", и переговоры с целью убедить Пекин отказаться от покупок будут активизированы, сказал он.

США вернули санкции против Исламской Республики, включая запрет на экспорт нефти, в 2018 году после выхода из ядерной сделки.

"Соединенные Штаты предпримут необходимые меры, чтобы остановить экспорт иранской нефти и удержать другие страны от её покупки, - отметил Мэлли. - Мы не смягчали санкции против Ирана, включая те, которые касаются продажи Ираном нефти".