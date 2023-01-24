Иран пообещал ответные санкции против ЕС и Великобритании

В Иране резко раскритиковали новые санкции ЕС и Великобритании, и в ближайшее время объявят об ответных ограничительных мерах, сообщает во вторник агентство ИРНА со ссылкой на заявление МИД Ирана.
Представитель иранского МИД Нассер Канани заявил, что новые меры ЕС и Великобритании показывают неспособность понять реалии Ирана. По его словам, эти санкции являются "знаком отчаяния и разочарования", и "в ЕС и Великобритании понимают, что они не повлияют на решимость иранского народа противостоять иностранному вмешательству".
В связи с этим Иран имеет право на ответные меры "в отношении нарушителей прав человека и сторонников терроризма в ЕС и Великобритании", о которых объявит в ближайшее время, отмечает агентство.
Совет ЕС объявил в понедельник о принятии дополнительных ограничительных мер в связи с нарушениями прав человека в Иране. Позже в понедельник санкции против Ирана ввела и Великобритания.
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