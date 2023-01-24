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Дальнее зарубежье 24.01.2023 18:03

Правительство Эстонии утвердило Основы политики безопасности с целью увеличить расходы на оборону до 3% ВВП

Правительство Эстонии утвердило и направило для дальнейшего рассмотрения в парламент Основы политики безопасности.

"Мы обновили основы политики безопасности Эстонии, потому что международная среда безопасности ухудшилась", - сказала премьер-министр Кая Каллас, которую процитировала во вторник пресс-служба правительства. "Основы обновленной политики безопасности Эстонии формулируют то, о чем постоянно говорят политики и эксперты - главная угроза нашей безопасности исходит из России", - заявила премьер.

По ее словам, Эстония вместе с союзниками проделывает большую работу для обеспечения собственной безопасности. До исторически высокого уровня подняты расходы на оборону, которые в 2023 году превысят 1 млрд евро или составят 2,85% ВВП.

В основах политики безопасности указывается, что в связи с растущей военной угрозой со стороны РФ необходимо повысить уровень расходов на оборону не менее чем до 3% ВВП, к которым будет дополняться финансирование расходов на принятие базирующихся на территории республики союзников.

Основы политики безопасности представляют собой рамочный документ, который будет использоваться для составления отраслевых планов развития и действий. Документ составляется правительством и должен быть одобрен парламентом.

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Тэги: ЭСТОНИЯ, БЕЗОПАСНОСТЬ, ПОЛИТИКА


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