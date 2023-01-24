Варшава запросила у Берлина разрешение на передачу танков Leopard 2 Украине

Власти Польши запросили у ФРГ разрешение на поставку танков Leopard 2 на Украину, сообщает во вторник Bloomberg.

"Польша попросила у Германии разрешение на передачу танков Украине", - отмечается в сообщении. Об отправке запроса объявил министр обороны Польши Мариус Блащак.

Без такого разрешения Варшава не имеет права передавать произведенные в ФРГ Leopard 2 третьей стороне.

Накануне премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил о намерении просить у Германии разрешение на отправку танков Leopard Украине. В свою очередь глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявляла, что если такой запрос от Польши поступит, то Берлин не станет чинить препятствий.