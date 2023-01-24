Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

23.01 $/bbl +/- WTI 81.62 -0.02 Brent 88.19 +0.56

Дальнее зарубежье 24.01.2023 14:35

Варшава запросила у Берлина разрешение на передачу танков Leopard 2 Украине

Власти Польши запросили у ФРГ разрешение на поставку танков Leopard 2 на Украину, сообщает во вторник Bloomberg.

"Польша попросила у Германии разрешение на передачу танков Украине", - отмечается в сообщении. Об отправке запроса объявил министр обороны Польши Мариус Блащак.

Без такого разрешения Варшава не имеет права передавать произведенные в ФРГ Leopard 2 третьей стороне.

Накануне премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил о намерении просить у Германии разрешение на отправку танков Leopard Украине. В свою очередь глава МИД ФРГ Анналена Бербок заявляла, что если такой запрос от Польши поступит, то Берлин не станет чинить препятствий.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ПОЛЬША, ГЕРМАНИЯ, ТАНКИ


Похожие новости


Польша заявила о намерении передать Украине танки Leopard даже без разрешения Германии Польша оценивает ущерб, нанесенный Германией во Вторую мировую, более чем в $1,5 трлн ФРГ нарушила обещание поставлять Польше танки взамен отправленных в Украину - Дуда Франция, Германия и Польша считают события в Украине серьезнейшей угрозой евроатлантической безопасности Шольц в субботу встретится в Берлине с премьером Польши и президентом Литвы для консультаций по Украине Лидеры Германии, Франции и Польши обсуждают в Берлине ситуацию вокруг Украины

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az