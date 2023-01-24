Зеленский кадровыми решениями реагирует на запрос общества на справедливость – Подоляк

Президент Украины Владимир Зеленский своими кадровыми решениями реагирует на ключевой запрос общества на справедливость, считает советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк. «Кадровые решения Зеленского свидетельствуют о ключевых приоритетах государства. Никаких "закрытых глаз". Во время войны все должны понимать свою ответственность. Президент видит и слышит общество. И непосредственно реагирует на ключевой общественный запрос – справедливость для всех…», - написал Подоляк в Телеграм-канале во вторник. Ранее Зеленский уволил с занимаемой должности заместителя руководителя Офиса президента Кирилла Тимошенко.

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