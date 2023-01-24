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СНГ 24.01.2023 14:13

Зеленский кадровыми решениями реагирует на запрос общества на справедливость – Подоляк

Президент Украины Владимир Зеленский своими кадровыми решениями реагирует на ключевой запрос общества на справедливость, считает советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

«Кадровые решения Зеленского свидетельствуют о ключевых приоритетах государства. Никаких "закрытых глаз". Во время войны все должны понимать свою ответственность. Президент видит и слышит общество. И непосредственно реагирует на ключевой общественный запрос – справедливость для всех…», - написал Подоляк в Телеграм-канале во вторник.

Ранее Зеленский уволил с занимаемой должности заместителя руководителя Офиса президента Кирилла Тимошенко.

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Тэги: УКРАИНА, ПОДОЛЯК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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