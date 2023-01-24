Azer-Turk Bank увеличил в 2022г активы в 2,4 раза, прибыль - в 20 раз

Азербайджано-турецкий "Azer-Turk Bank" в 2022 году увеличил активы в 2,4 раза - до 965,157 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в банке.

Кредитный портфель банка на 31 декабря 2022 года составил 321,723 млн манатов (рост по сравнению с показателем на конец 2021 года на 37,7% - ИФ). При этом портфель по потребительским кредитам оценивается в 143,475 млн манатов (рост в 1,8 раза), по бизнес-кредитам - 35,236 млн манатов (спад на 23,3%), по кредитам с операциями с недвижимостью - 143,012 млн манатов (рост на 30%).

Обязательства банка равны 895,983 млн манатов (рост в 2,6 раза). Депозитный портфель составляет 385,008 млн манатов (рост в 1,9 раза), в том числе вклады физических лиц - 201,195 млн манатов (рост в 2,1 раза).

Капитал банка равен 69,174 млн манатов (рост на 21,4%), уставный капитал - 50 млн манатов (не изменился).

Чистая прибыль банка по итогам 2022 года составила 11,02 млн манатов (рост в 20,2 раза по сравнению с 2021 годом - ИФ).

Azer-Turk Bank создан в мае 1995 года. Основным акционером является Госкомитет по имущественным вопросам Азербайджана (75%). Акционерами банка также являются турецкий Ziraat Bank, азербайджанская перестраховочная компания "AzRe Tekrarsigorta" и азербайджанская специализированная компания по страхованию жизни "Qala Heyat Sigorta".

Х.Насирзаде