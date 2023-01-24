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Цена на нефть

23.01 $/bbl +/- WTI 81.62 -0.02 Brent 88.19 +0.56

ТЭК 24.01.2023 15:25

Нефть незначительно дешевеет

Цены на нефть незначительно снижаются в ходе торгов во вторник, Brent остается вблизи максимума с ноября прошлого года, достигнутого накануне.

Стоимость мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 14:49 составляет $88,14 за баррель, что на $0,05 (0,06%) ниже показателя на закрытие предыдущей сессии.

Цена фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $81,61 за баррель, что на 1 цент ниже итогового значения предыдущей сессии.

Текущая ситуация на рынке говорит о том, что трейдеры, возможно, недооценивают перспективы роста спроса на топливо со стороны китайских потребителей или ожидаемое сокращение добычи нефти в России, сказал управляющий директор SPI Asset Management Стивен Иннес.

Как ожидается, 5 февраля вступит в силу потолок цен на российские нефтепродукты, включая мазут и дизельное топливо, пишет MarketWatch.

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Тэги: НЕФТЬ, ЦЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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