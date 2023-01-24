Импорт кондиционеров в Азербайджан в январе-ноябре увеличился на 42%

Импорт кондиционеров в Азербайджан в январе-ноябре 2022 года увеличился по сравнению с аналогичным периодом 2021 года на 42,1% - до 200,828 тыс. единиц, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Госкомитете по статистике.
Общая стоимость импортированных в республику за отчетный период кондиционеров оценивается в $64 млн 282,2 тыс. (рост на 72,9%).
В январе-ноябре в Азербайджан также импортировано 507,896 тыс. единиц вычислительных машин, блоков и установок (спад на 22,1%) на сумму $120 млн 370,1 тыс. (спад на 1,5%).
Кроме этого, за отчетный период на 20% - до 149,617 тыс. единиц - сократился импорт в Азербайджан стиральных машин, общая стоимость которых оценивается $38 млн 803,7 тыс. (спад на 6,4%).
Б.Рустамбеков
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