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Транспорт и связь 24.01.2023 21:33

Ford планирует сократить 3,2 тыс. рабочих мест в ФРГ и готовит дальнейшие увольнения в Европе

Американский автопроизводитель Ford Motor Co. планирует сократить тысячи рабочих мест в Европе, пишет газета Financial Times со ссылкой на крупнейший профсоюз Германии.

IG Metall, представляющий более 2,2 млн работников автомобильной, электротехнической и металлургической отраслей, сообщил, что Ford намерен сократить до 3,2 тыс. рабочих мест в Германии и готовит дальнейшие увольнения по всей Европе.

Под сокращение могут подпасть до 65% сотрудников центров разработки Ford в Европе и 20% административных должностей, отмечает профсоюз.

В основном сокращения коснутся Германии, но также затронут Бельгию и Великобританию.

Число работников Ford в Европе составляет порядка 34 тыс. человек, половина из которых базируется в Германии.

В качестве причин планируемого сокращения рабочих мест Ford называет уменьшение производства в Европе из-за проблем в цепочках поставок, снижение цен конкурирующим производителем электромобилей Tesla Inc., а также энергетический кризис в регионе, сообщил IG Metall.

Акции Ford теряют в цене 0,7% в ходе предварительных торгов во вторник. За последние 12 месяцев их стоимость опустилась на 36%.

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Тэги: ЕВРОПА, FORD, СОКРАЩЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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