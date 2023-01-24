Ford планирует сократить 3,2 тыс. рабочих мест в ФРГ и готовит дальнейшие увольнения в Европе

Американский автопроизводитель Ford Motor Co. планирует сократить тысячи рабочих мест в Европе, пишет газета Financial Times со ссылкой на крупнейший профсоюз Германии.
IG Metall, представляющий более 2,2 млн работников автомобильной, электротехнической и металлургической отраслей, сообщил, что Ford намерен сократить до 3,2 тыс. рабочих мест в Германии и готовит дальнейшие увольнения по всей Европе.
Под сокращение могут подпасть до 65% сотрудников центров разработки Ford в Европе и 20% административных должностей, отмечает профсоюз.
В основном сокращения коснутся Германии, но также затронут Бельгию и Великобританию.
Число работников Ford в Европе составляет порядка 34 тыс. человек, половина из которых базируется в Германии.
В качестве причин планируемого сокращения рабочих мест Ford называет уменьшение производства в Европе из-за проблем в цепочках поставок, снижение цен конкурирующим производителем электромобилей Tesla Inc., а также энергетический кризис в регионе, сообщил IG Metall.
Акции Ford теряют в цене 0,7% в ходе предварительных торгов во вторник. За последние 12 месяцев их стоимость опустилась на 36%.
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