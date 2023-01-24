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Макроэкономика 24.01.2023 16:12

Азербайджан имеет надежный буфер, чтобы избежать финансового и фискального стресса в случае слабого глобального роста в 2023г - Renaissance Capital

Renaissance Capital (одна из ведущих независимых инвестиционных компаний на пограничных и развивающихся рынках со штаб-квартирой в Лондоне) ожидает смягчения денежно-кредитной политики в Азербайджане в 2023 году на фоне ожидаемого замедления инфляции.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» согласно экономическому обзору Renaissance Capital, который охватывает 6 стран СНГ: Азербайджан, Казахстан, Узбекистан, Армению, Грузию и Таджикистан (СНГ+), подстроились к новой реальности (к российско-украинской войны – ИФ), сохранив финансовую стабильность, поддерживая взвешенную внешнюю позицию.

«Геополитические риски и риски замедления глобального роста затемняют горизонт для стран СНГ+, однако, экономики региона, на наш взгляд, имеют гибкость и устойчивость, с учетом достаточно низкой долговой нагрузки, накопленных резервов, развивающихся внутренних рынков и взвешенной макроэкономической политики», - отмечается в прогнозе.

«С учетом ожидаемой устойчивой динамики валют СНГ+ к российскому рублю и высокого уровня локальных процентных ставок (с потенциалом снижения в течение года) при достаточном уровне кредитной и экономической устойчивости, активы региона СНГ+ могут быть привлекательной опцией для диверсификации портфеля, на наш взгляд», - подчеркивают аналитики Renaissance Capital.

По оценкам аналитиков, приток денежных переводов в страны СНГ+, который был исключительно сильным в 2022 году, может несколько сократиться в 2023 году на фоне более слабой динамики рубля и экономической активности в России, но должен оставаться достаточным.

«При всей неопределенности в отношении перспектив глобального роста, если оптимистичный прогноз цен на сырьевые товары на 2023 год сбудется – благодаря открытию Китая после пандемии, а также с учетом ограничений в поставках и запасах – это может оказать поддержку региону СНГ+. Азербайджан и Казахстан (так же, как и Россия) могли бы извлечь выгоду из любого роста в нефтегазовом секторе, на долю которого приходится 60–90% экспорта и 30–50% ВВП. Важно при этом отметить, что эти две страны за счет накопленных резервов также имеют хорошие возможности, чтобы избежать финансового и фискального стресса в случае более слабого глобального роста за счет накопленных буферов», - подчеркивается в обзоре.

В условиях повышения процентных ставок в ключевых мировых валютах важно отметить, что страны региона имеют умеренный уровень долга и не испытывают давления с точки зрения необходимости рыночного рефинансирования в 2023 году. Ближайшие погашения суверенных еврооблигаций запланированы на 2024 год для Азербайджана, Казахстана и Узбекистана (на 2025 год – для Армении и Казахстана).

«Медианный уровень государственного долга в регионе остается умеренным (около 35% ВВП). Внешний долг варьируется от 20% (Азербайджан) до 90% ВВП (Грузия). Мы ожидаем, что бюджетные дефициты в регионе останутся на уровне 1–3% ВВП в ближайшие два года. Как и в 2022 году, мы ожидаем сохранения стабильных суверенных кредитных рейтингов рассматриваемых стран в 2023 году. Видим среднесрочный потенциал повышения рейтинга для Казахстана, Азербайджана, а также Узбекистана», - подчеркивает Renaissance Capital.

Для всех этих 6 стран аналитики видят возможности для ощутимого смягчения денежно-кредитной политики в 2023 году на фоне ожидаемого замедления инфляции.

А.Азизов

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Тэги: ЭКОНОМИКА, ПРОГНОЗ


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