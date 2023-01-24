Агросервис потратит около 17 млн манатов на закупку хлопкоуборочных комбайнов

ОАО "Агросервис" направит около 17 млн манатов на закупку хлопкоуборочных комбайнов. Как сообщает "Интерфакс-Азербайджан", согласно данным портала госзакупок www.etender.gov.az, с ООО "Agromotors Azerbaijan" подписан соответствующий контракт, стоимость которого составляет 16 млн 756,3 тыс. манатов. "Агросервис" будучи коммерческим юрлицом, за исключением лизинга, обеспечивает сельхозпроизводителей в установленном законодательством порядке средствами производства сельскохозяйственной продукции (сельхозтехника, технологическое оборудование, в том числе комплекты и оборудование оросительных систем, агрохимикаты, средства защиты растений, сертифицированные семена и рассада), оказывает агротехнические услуги и обеспечивает организацию деятельности в данной сфере. Р.Керимов

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