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Инфраструктура и тендеры 24.01.2023 16:15

Агросервис потратит около 17 млн манатов на закупку хлопкоуборочных комбайнов

ОАО "Агросервис" направит около 17 млн манатов на закупку хлопкоуборочных комбайнов.

Как сообщает "Интерфакс-Азербайджан", согласно данным портала госзакупок www.etender.gov.az, с ООО "Agromotors Azerbaijan" подписан соответствующий контракт, стоимость которого составляет 16 млн 756,3 тыс. манатов.

"Агросервис" будучи коммерческим юрлицом, за исключением лизинга, обеспечивает сельхозпроизводителей в установленном законодательством порядке средствами производства сельскохозяйственной продукции (сельхозтехника, технологическое оборудование, в том числе комплекты и оборудование оросительных систем, агрохимикаты, средства защиты растений, сертифицированные семена и рассада), оказывает агротехнические услуги и обеспечивает организацию деятельности в данной сфере.

Р.Керимов

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Тэги: АПК, КОМБАЙН, ЗАКУПКА, ТЕНДЕР

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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