Экологическая инициатива от Yelo Bank



Yelo Bank продолжит активно поддерживать улучшение экологической ситуации и выступил с инициативой по сокращению бумажных отходов в рамках корпоративной социальной ответственности.

Так, в Головном офисе банка были установлены специальные урны для бумаги. Вся собранная макулатура будет сдаваться для вторичной переработки в Азербайджанский Комбинатом Бумаги и Картона (AKKIK).

Учитывая, что сократив потребление бумаги на рабочих местах даже на 1%

можно сохранить тысячи деревьев.Таким подходом команда Yelo старается максимально сократить потребление бумаги в офисе. Так же отметим, что в будущем аналогичные урны будут установлены и в других филиалах банка.



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