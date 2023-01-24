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24.01.2023 16:27

Экологическая инициатива от Yelo Bank


Yelo Bank продолжит активно поддерживать улучшение экологической ситуации и выступил с инициативой по сокращению бумажных отходов в рамках корпоративной социальной ответственности.

Так, в Головном офисе банка были установлены специальные урны для бумаги. Вся собранная макулатура будет сдаваться для вторичной переработки в Азербайджанский Комбинатом Бумаги и Картона (AKKIK).

Учитывая, что сократив потребление бумаги на рабочих местах даже на 1%

можно сохранить тысячи деревьев.Таким подходом команда Yelo старается максимально сократить потребление бумаги в офисе. Так же отметим, что в будущем аналогичные урны будут установлены и в других филиалах банка.


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