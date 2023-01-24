AccessBank объявил свои финансовые результаты за 2022 год

AccessBank, являющийся лидером рынка кредитования микро, малого и среднего бизнеса, объявил свои финансовые результаты за 2022 год.

Для получения более подробной информации, можно пройти по ссылке: https://www.accessbank.az/az/our-bank/in-figures/

В течение 2022 года AccessBank продемонстрировал динамичный рост по всем основным показателям и сохранил лидерскую позицию в финансировании бизнеса. За 2022 год AccessBank достиг резкого роста операционной прибыли:

- Активы банка за квартал выросли на 11,1%, а с начала года – на 25,4%. На данный момент активы составляют 1,2 млрд манатов.

- Кредитный портфель увеличился на 6,3% за квартал и на 28,6% с начала года. На данный момент портфель составляет 813,5 млн манат.

- 78% кредитного портфеля составляют кредиты, выданные бизнесам. За год бизнес портфель вырос на 17,5% или 95 млн манатов. 57% бизнес кредитов, выданных за год, приходится на долю регионов страны.

- Депозитный портфель вырос за квартал на 7,2%, а с начала года - на 24,7%. На данный момент портфель составляет 860 млн манатов.

- Срочные депозиты населения выросли за квартал на 7,7%, а с начала года – на 29%. На данный момент составляют 597 млн манатов.

- Процентные доходы, в сравнении с 2021 годом, выросли на 39% и превышают 140 млн манатов. Чистые процентные доходы в сравнении с 2021 годом, выросли на 52% и составляют 82 млн манатов.

- Непроцентная операционная прибыль, в сравнении с тем же периодом прошлого года, выросла на 20% и превышает 13 млн манатов.

- Чистая операционная прибыль возросла в несколько раз и достигла 23 млн манатов. Только за четвертый квартал чистая операционная прибыль банка, в сравнении с 3-м кварталом, увеличилась на 75%.

- Итоговая чистая прибыль AccessBank-а за 2022 год, в сравнении с итогами 2021 года, увеличилась в несколько раз и достигла 15 млн манатов. Чистая прибыль банка за четвертый квартал, в сравнении с третьим, увеличилась до 3 раз.

- Совокупный капитал AccessBank-а за последний год вырос на 27% или 21,5 млн манатов и превысил 101 млн манатов, что в два раза больше минимальной нормы, требуемой Центральным Банком Азербайджана (ЦБА). Рост произошел как за счет дополнительного вливания капитала акционерами, так и за счет прибыли, заработанной самим банком. Так, в ноябре 2022 года, AccessBank увеличил свою капитальную базу на 11,4 млн манатов за счет новых инвестиций нынешних акционеров.

- Коэффициент ликвидности Банка составляет 64,1%, что в 2 раза больше минимальной нормы (30%), установленной ЦБА.

Председатель Совета Правления AccessBank-а Давит Циклаури прокомментировал годовые показатели Банка: «Наша команда и в течение 2022 года продолжила поддерживать как наших клиентов, работающих в сфере микро, малого и среднего предпринимательства, так и наших розничных клиентов. Вовлеченность команды привела как к получению прибыли в размере 15 млн манатов за 12 месяцев 2022 года, так и к значительному росту кредитного портфеля - сильного и качественного. В 2022 году AccessBank вырос еще больше, перейдя рубеж активов в 1 млрд манат. Мы уверены, что в этом году усовершенствуем многие аспекты работы нашего банка, добьемся еще более сильных результатов и продолжим и в будущем поддерживать микро и малый бизнесы в Азербайджане».

Являясь лидером в сфере микрофинансирования в Азербайджане, AccessBank предоставляет свои услуги мелким и средним бизнесам с 2002 года. Среди акционеров Банка можно назвать Азиатский Банк Развития, Европейский Инвестиционный Банк, Международную Финансовую Корпорацию и другие международные финансовые организации и инвестиционные фонды. Банк имеет 31 филиал, 15 из которых находятся в Баку, 16 – в регионах.

Для получения информации об услугах Банка можете связаться с Контактным Центром, позвонив по номеру 151, а также посетить сайт www.accessbank.az или аккаунты Банка в социальных сетях (Facebook, Instagram, LinkedIn).