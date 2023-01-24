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Дальнее зарубежье 24.01.2023 16:58

Болгарию ждут пятые выборы за два года, правительство не сформировано

В Болгарии в пятый раз за два года пройдут парламентские выборы в связи с заявлением Болгарской социалистической партии (БСП) о том, что она не смогла сформировать правительство, сообщает во вторник Associated Press.

"Мы сделали все, что было в наших силах", - заявила лидер партии Корнелия Нинова. Однако, по ее словам, БСП и другим партиям "не хватило воли, чтобы сформировать работающее правительство".

Ранее мандаты на формирование кабинета получали коалиции "Граждане за европейское развитие Болгарии"-"Союз демократических сил" (ГЕРБ-СДС) и социал-либеральная "Продолжаем перемены", но их попытки также обернулись неудачей.

Теперь президент страны Румен Радев распустит парламент, назначит временное правительство и дату следующих выборов, которые, вероятнее всего, пройдут в апреле 2023 года.

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