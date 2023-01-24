Большинство сторонников демократов в США считают, что Байден должен быть кандидатом на выборах 2024 года

Большинство сторонников Демократической партии США уверены, что нынешний президент страны Джо Байден должен стать кандидатом от демократов на выборах главы государства в 2024 году, свидетельствует опрос университета Emerson College.
Согласно результатам исследования, 58% выступают за то, чтобы Байден участвовал в президентской гонке в следующем году. 42% считают, что от демократов должен баллотироваться кто-то другой.
При этом, социологи отмечают, что уровень поддержки Байдена в последнее время вырос среди представителей таких групп, как, например, поддерживающие Демократическую партию США афроамериканцы и латиноамериканцы.
Данные опроса также показали, что деятельность президента США в настоящее время одобряют 44% респондентов. В ноябре этот показатель составлял 39%.
Ранее в январе издание The Hill со ссылкой на источники сообщало, что Байден планирует в ближайшие недели объявить о намерении принять участие в выборах 2024 года. Пока неясно, будут ли у него соперники из Демократической партии: на стадии праймериз.
Опрос проводился с 19 по 21 января, в нем приняли участие более 1 тыс. человек.
Алиев утвердил ряд азербайджано-российских соглашений
Байрамов обсудил с президентом Узбекистана вопросы развития отношений между Баку и Ташкентом
Президент Азербайджана в конце января посетит с визитом Венгрию
Ford планирует сократить 3,2 тыс. рабочих мест в ФРГ и готовит дальнейшие увольнения в Европе
Крупные поставщики перенаправляют СПГ из Европы в Азию, где цены растут
Цены на нефть опускаются на сигналах ослабления экономики США
УЕФА не планирует допуск сборных и клубов РФ к международным играм
В Азербайджане за сутки от COVID-19 скончались семь человек
Google сократит бонусы топ-менеджерам на фоне снижения расходов
Алиев принял участие в открытии комплекса отдыха «Шабран» в Шабранском районе - ОБНОВЛЕНО
Алиев принял участие в открытии комплекса отдыха «Шабран»
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
AccessBank объявил свои финансовые результаты за 2022 год
Экологическая инициатива от Yelo Bank
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают