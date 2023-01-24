Большинство сторонников демократов в США считают, что Байден должен быть кандидатом на выборах 2024 года

Большинство сторонников Демократической партии США уверены, что нынешний президент страны Джо Байден должен стать кандидатом от демократов на выборах главы государства в 2024 году, свидетельствует опрос университета Emerson College.

Согласно результатам исследования, 58% выступают за то, чтобы Байден участвовал в президентской гонке в следующем году. 42% считают, что от демократов должен баллотироваться кто-то другой.

При этом, социологи отмечают, что уровень поддержки Байдена в последнее время вырос среди представителей таких групп, как, например, поддерживающие Демократическую партию США афроамериканцы и латиноамериканцы.

Данные опроса также показали, что деятельность президента США в настоящее время одобряют 44% респондентов. В ноябре этот показатель составлял 39%.

Ранее в январе издание The Hill со ссылкой на источники сообщало, что Байден планирует в ближайшие недели объявить о намерении принять участие в выборах 2024 года. Пока неясно, будут ли у него соперники из Демократической партии: на стадии праймериз.

Опрос проводился с 19 по 21 января, в нем приняли участие более 1 тыс. человек.