Делегаты ОПЕК+ полагают, что министерский комитет сохранит квоты на добычу нефти

Делегаты стран-участниц сделки ОПЕК+ ожидают, что члены министерского мониторингового комитета (JMMC) на встрече 1 февраля не будут рекомендовать менять квоты на добычу нефти ОПЕК+, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

На встрече в октябре 2022 года министры ОПЕК+ решили встречаться не каждый месяц, а раз в полгода, если рыночная ситуация не потребует внеплановых встреч. При этом встречи министров JMMC, где сопредседателями являются представители России и Саудовской Аравии, теперь созываются только раз в два месяца. Цель этих встреч - рассмотреть ситуацию на рынке и рекомендовать министрам менять или не менять квоты. Таким образом, если будет принято решение, что ситуация не требует изменения квот, то полноформатная встреча министров не будет созываться.

Как пишет Bloomberg, министры, вероятно, решат сохранить статус-кво, поскольку они ждут прояснения ситуации относительно восстановления спроса на нефть в Китае и влияния санкций на поставки российских нефти (с 5 декабря 2022 года) и нефтепродуктов (с 5 февраля 2023 года).

За последние две недели мировые цены на нефть выросли и приблизились к $90 за баррель на фоне снятия ковидных ограничений в Китае, но траектория восстановления пока остается неясной, в то же время поставки нефти из России пока остаются устойчивыми, отмечает агентство.