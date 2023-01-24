Варшава ожидает от Берлина быстрого разрешения на поставку танков на Украину

Польша ожидает быстрый утвердительный ответ от Германии на запрос разрешения на поставку Варшавой танков Leopard 2 на Украину, сообщает во вторник Bloomberg со ссылкой на польского премьера Матеуша Моравецкого.
"Польша ожидает быстрого утвердительного ответа Германии на запрос на передачу танков", - цитирует агентство слова Моравецкого.
Ранее Польша направила официальный запрос в ФРГ. Без такого разрешения Варшава не имеет права передавать произведенные в ФРГ Leopard 2 третьей стороне.
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