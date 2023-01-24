Варшава ожидает от Берлина быстрого разрешения на поставку танков на Украину

Польша ожидает быстрый утвердительный ответ от Германии на запрос разрешения на поставку Варшавой танков Leopard 2 на Украину, сообщает во вторник Bloomberg со ссылкой на польского премьера Матеуша Моравецкого.

"Польша ожидает быстрого утвердительного ответа Германии на запрос на передачу танков", - цитирует агентство слова Моравецкого.

Ранее Польша направила официальный запрос в ФРГ. Без такого разрешения Варшава не имеет права передавать произведенные в ФРГ Leopard 2 третьей стороне.