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Дальнее зарубежье 24.01.2023 21:07

Варшава ожидает от Берлина быстрого разрешения на поставку танков на Украину

Польша ожидает быстрый утвердительный ответ от Германии на запрос разрешения на поставку Варшавой танков Leopard 2 на Украину, сообщает во вторник Bloomberg со ссылкой на польского премьера Матеуша Моравецкого.

"Польша ожидает быстрого утвердительного ответа Германии на запрос на передачу танков", - цитирует агентство слова Моравецкого.

Ранее Польша направила официальный запрос в ФРГ. Без такого разрешения Варшава не имеет права передавать произведенные в ФРГ Leopard 2 третьей стороне.

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