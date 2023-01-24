Президент Азербайджана в конце января посетит с визитом Венгрию

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в конце января совершит визит в Венгрию, сообщил глава венгерского МИД Петер Сийярто.
«Президент Алиев в конце месяца прибывает с официальным визитом (в Венгрию – ИФ)», - написал Сийярто во вторник в фейсбуке.
Как отмечает «Интерфакс-Азербайджан», министр добавил, что в настоящее время ведется подготовка этого визита, в рамках которой он в формате видеоконференции провел обсуждения с сопредседателем азербайджано-венгерской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству министром труда и социальной защиты Азербайджана Сахилем Бабаевым.
Глава МИД также сообщил, что во вторник в Будапеште провел встречу с министром экономики Азербайджана Микаилом Джаббаровым.
Азербайджан является стратегическим партнером Венгрии, добавил Сийярто.
Р.Керимов
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