Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

23.01 $/bbl +/- WTI 81.62 -0.02 Brent 88.19 +0.56

Внешняя политика 24.01.2023 17:18

Президент Азербайджана в конце января посетит с визитом Венгрию

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в конце января совершит визит в Венгрию, сообщил глава венгерского МИД Петер Сийярто.

«Президент Алиев в конце месяца прибывает с официальным визитом (в Венгрию – ИФ)», - написал Сийярто во вторник в фейсбуке.

Как отмечает «Интерфакс-Азербайджан», министр добавил, что в настоящее время ведется подготовка этого визита, в рамках которой он в формате видеоконференции провел обсуждения с сопредседателем азербайджано-венгерской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству министром труда и социальной защиты Азербайджана Сахилем Бабаевым.

Глава МИД также сообщил, что во вторник в Будапеште провел встречу с министром экономики Азербайджана Микаилом Джаббаровым.

Азербайджан является стратегическим партнером Венгрии, добавил Сийярто.

Р.Керимов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: АЛИЕВ, ВЕНГРИЯ, ВИЗИТ


Похожие новости


Алиев поздравил Вучича с победой на выборах президента Сербии, Орбана – с победой правящей коалиции на парламентских выборах в Венгрии Баку и Будапешт должны активизировать экономическое сотрудничество - президент Азербайджана Президент Алиев осенью совершит визит в Венгрию – посол в Баку Президент Алиев осенью совершит визит в Венгрию Алиев совершит визит в Венгрию во второй половине 2017 года – посол в Баку Президента Алиева ждут в 2017 году с визитом в Венгрии

Экономика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az