Президент Азербайджана в конце января посетит с визитом Венгрию

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в конце января совершит визит в Венгрию, сообщил глава венгерского МИД Петер Сийярто.

«Президент Алиев в конце месяца прибывает с официальным визитом (в Венгрию – ИФ)», - написал Сийярто во вторник в фейсбуке.

Как отмечает «Интерфакс-Азербайджан», министр добавил, что в настоящее время ведется подготовка этого визита, в рамках которой он в формате видеоконференции провел обсуждения с сопредседателем азербайджано-венгерской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству министром труда и социальной защиты Азербайджана Сахилем Бабаевым.

Глава МИД также сообщил, что во вторник в Будапеште провел встречу с министром экономики Азербайджана Микаилом Джаббаровым.

Азербайджан является стратегическим партнером Венгрии, добавил Сийярто.

Р.Керимов