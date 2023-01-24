Страховщики Азербайджана в 2022г увеличили премии на 15%, выплаты - сократили на 5,6%

Суммарные премии страховщиков в Азербайджане в 2022 году составили 970 млн 822,7 тыс. манатов, что на 15% больше показателя 2021 года, отмечается в данных Центрального банка Азербайджана.

Как сообщает "Интерфакс-Азербайджан", премии страховщиков по добровольным видам страхования за отчетный период составили 728 млн 71 тыс. манатов (рост на 24,1%) или 75% всех премий по рынку. При этом по страхованию жизни премии составили 425 млн 89 тыс. манатов (рост на 33%), по страхованию иному, чем жизнь - 302 млн 982 тыс. манатов (рост на 13,5%).

По обязательным видам страхования премии составили 242 млн 751,7 тыс. манатов (спад на 5,7%).

Больше всего премий за отчетный период страховщики собрали страхованию на дожитие (396 млн 687,2 тыс. манатов), медицинскому страхованию (112 млн 260 тыс. манатов), а также обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств (ОСАГО) (113 млн 843,57 тыс. манатов). В целом, премии по этим трем видам страхования обеспечили в отчетном периоде 64,2% поступлений страховщиков.

В 2022 году страховщики на возмещение по страховым случаям направили 433 млн 202,48 тыс. манатов, что на 5,6% меньше показателя 2021 года.

Выплаты страховщиков по добровольным видам страхования составили 337 млн 633,16 тыс. манатов (спад на 0,5%) или 77,9% всех возмещений по рынку. При этом по страхованию жизни выплаты составили 244 млн 706,29 тыс. манатов (рост на 3,8%), по страхованию иному, чем жизнь - 92 млн 926,87 тыс. манатов (спад на 10,3%).

По обязательным видам страхования выплаты составили 95 млн 569,32 тыс. манатов (спад на 20%).

В отчетном периоде больше всего страховщики выплатили по ОСАГО (90 млн 280,4 тыс. манатов), на дожитие (242 млн 78,27 тыс. манатов) и медицинскому страхованию (70 млн 222,08 тыс. манатов). В целом, выплаты по этим трем видам страхования обеспечили в отчетном периоде 92,9% всех возмещений по рынку.

При этом выплаты по страхованию на дожитие в 2022 году увеличились на 4,5% по сравнению с 2021 годом.

На конец декабря 2022 года в Азербайджане лицензию на деятельность имели 20 страховых компаний.

Согласно данным ЦБ, в топ-5 страховщиков по объему премий в 2022 году вошли: PASHA Heyat Sigorta – 413,298 млн манатов, PASHA Sigorta – 215,132 млн манатов, Ateshgah Heyat Sigorta – 53,466 млн манатов, Xalq Sigorta – 42,274 млн манатов и Qala Sigorta – 40,355 млн манатов.

В целом, на эти 5 компаний пришлось 78,8% премий страховщиков за отчетный период.

В топ-5 страховщиков по объему выплат в 2022 году вошли: PASHA Heyat Sigorta – 215,366 млн манатов, PASHA Sigorta – 66,907 млн манатов, Xalq Sigorta – 27,466 млн манатов, Ateshgah Heyat Sigorta – 29,993 млн манатов и "Азерсыгорта" – 20,088 млн манатов.

В целом, на эти 5 компаний пришлось 83,1% премий страховщиков за полугодие.

Пенетрация (глубина проникновения страхования - отношение брутто-премии к ВВП) страхового сектора по итогам 2022 года составила 0,7%.

Х.Насирзаде