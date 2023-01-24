Азербайджан продлит до 2024г мораторий на проведение проверок субъектов бизнеса

Власти Азербайджана планируют до 1 января 2024 года продлить срок моратория на проведение проверок субъектов предпринимательства, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в Милли Меджлисе (парламенте).
Срок действия моратория на проведение проверок бизнеса истек 1 января 2023 года.
«Поправки в закон "О приостановлении проверок в сфере предпринимательства", представленные в парламент, предусматривает продление еще на один год – до 1 января 2024 года - срока моратория на проведение проверок субъектов предпринимательства. Эти поправки одобрены во вторник на заседании профильного парламентского комитета», - сообщили в законодательном органе.
Парламент Азербайджана на пленарном заседании в феврале обсудит продление моратория на проверки бизнеса.
Как сообщалось ранее, власти Азербайджана с 1 ноября 2015 года применяют мораторий на проведение проверок предпринимателей. Согласно закону, могут проводиться только налоговые проверки, а также проверки в случаях наличия угрозы жизни и здоровью населения, национальной и экономической безопасности страны, и проверки субъектов финансового рынка, а также проверки в рамках государственного надзора за строительством и деятельностью частных медицинских учреждениях.
Р.Ахмедов
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