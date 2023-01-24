Алиев утвердил ряд азербайджано-российских соглашений

Президент Азербайджана Ильхам Алиев утвердил соглашение между Азербайджаном и Россией об информационном сотрудничестве в области противодействия легализации полученных преступным путем доходов и финансированию терроризма при трансграничном перемещении средств физлицами.
Другим указом Алиев утвердил азербайджано-российское межправительственное соглашение о сотрудничестве в целях согласованного развития пунктов пропуска через госграницу между странами и транспортных подходов к ним.
Также президентом утверждено соглашения между Министерством здравоохранения Азербайджана и Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия РФ о сотрудничестве по обеспечению эпидемиологического благополучия по чуме на приграничных территориях и о сотрудничестве в области внедрения Международных медико-санитарных правил.
Тексты указов опубликованы во вторник на сайте главы государства.
Соглашения подписаны 17 ноября 2022 года в Баку по итогам азербайджано-российских переговоров.
Б.Рустамбеков
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