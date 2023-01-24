Будапешт приветствует планы Азербайджана удвоить поставки газа в ЕС к 2027 году – глава МИД Венгрии

Венгрия приветствует планы Азербайджана удвоить к 2027 году поставки газа в ЕС, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
"Мы приветствуем и уважаем стремление Азербайджана к 2027 году удвоить мощности трубопроводов, по которым он может поставлять газ сюда, в Европу", - сказал Сийярто во вторник в Будапеште на совместной пресс-конференции с министром экономики Азербайджана Микаилом Джаббаровым, трансляция которой велась в Facebook.
Глава МИД отметил, что Венгрия, Румыния, Болгария и Словакия обратились к Еврокомиссии с просьбой выделить средства на развитие инфраструктуры для поставок азербайджанского газа в Европу.
"Мы вместе с болгарами, румынами и словаками обратились к Еврокомиссии, чтобы она оказала финансовую поддержку для развития в регионе инфраструктуры, необходимой для получения (дополнительного - ИФ) объема азербайджанского газа по маршруту через Турцию, Болгарию, Румынию, Венгрию и Словакию в энергобезопасность Южной и Центральной Европы", - подчеркнули Сийярто.
По его словам, речь идет о развитии инфраструктуры, строительстве новых и увеличении мощности уже существующих интерконнекторов.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев 19 января 2023 года в Давосе заявил, что к 2027 году экспорт азербайджанского газа в Европу увеличится минимум до 20 млрд кубометров.
"В 2021 году наш экспорт на рынок ЕС превысил 8 млрд кубометров, в этом году он будет не менее 11,6 млрд кубометров. Очень быстрый рост. Общий же объем экспорта (в 2023 году - ИФ) составит 24 млрд кубометров. Меморандум о взаимопонимании, подписанный между ЕС и Азербайджаном летом 2022 года, предполагает, что к 2027 году мы удвоим поставки. Таким образом, поставки в ЕС будут как минимум на уровне 20 млрд кубометров", - сказал Алиев.
По его словам, для увеличения поставок азербайджанского газа в ЕС необходимо увеличения числа интерконнекторов в Европе.
Как сообщалось ранее, Азербайджан начал экспорт газа в Европу 31 декабря 2020 года. В настоящее время покупателями азербайджанского газа в ЕС являются Италия, Греция, Болгария и Румыния.
Кроме этого, Венгрия и Сербия и еще ряд стран в Европе рассчитывают в 2023-2024гг начать закупки газа у Азербайджана.
Б.Рустамбеков
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