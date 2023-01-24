Крупные поставщики перенаправляют СПГ из Европы в Азию, где цены растут

Цены на сжиженный природный газ (СПГ) в Азии подскочили до рекордных максимумов в январе из-за низких запасов этого топлива, холодной погоды, глобальных перебоев в добыче и задержек с отгрузкой.
Азиатские цены существенно превышают стоимость СПГ в США и Европе, что создает для продавцов возможность арбитража, пишет Euractiv.
Выиграют в этой ситуации крупные нефтегазовые компании, имеющие доступ к различным источникам топлива в отличие от трейдеров и неинтегрированных производителей, отмечают эксперты.
Shell и TotalEnergies смогли перенаправить в Азию танкеры с американским, нигерийским и катарским СПГ, направлявшиеся в Европу.
"Некоторые из наших долгосрочных контрактов предусматривают возможность изменения направления. Там, где это возможно, мы перенаправляем партии СПГ на премиальные рынки", - сообщил изданию топ-менеджер одной из крупных компаний на условиях анонимности.
Разница в региональных ценах на газ без учета транспортировки и сопутствующих расходов является довольно существенной, отмечает Euractiv. Так, стоимость контрактов с поставкой в феврале на американской площадке Henry Hub составляет $2,6 за 1 млн британских тепловых единиц (BTU), на нидерландской TTF - около $10 за 1 млн BTU, в Азии - около $30 за 1 млн BTU.
Основная доля СПГ в мире продается по долгосрочным контрактам, и лишь примерно 10% всех сделок приходится на спотовый рынок. Нынешний скачок цен затронул преимущественно спотовый сегмент рынка.
"СПГ на спотовом рынке в Азии сейчас как рулоны туалетной бумаги в период пандемии - вы смотрите на пустые полки и хватаете последний по любой цене", - говорит другой отраслевой топ-менеджер.
Рост цен на СПГ может дать импульс Катару для быстрого расширения его проектов в этой сфере, а также поддержит многие предприятия по производству этого топлива в США, отмечают эксперты.
В то же время, сложившаяся ситуация создает угрозу для формирования гибкого спотового СПГ-рынка, поскольку, вероятно, подтолкнет многих продавцов к заключению долгосрочных контрактов, пишет Euractiv.
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