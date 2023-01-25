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Дальнее зарубежье 25.01.2023 00:05

Еврокомиссия увеличивает макрофинансовую помощь Молдове на 145 млн евро

Еврокомиссия (ЕК) предложила во вторник увеличить уже оказываемую макрофинансовую помощь Евросоюза Молдове на 145 млн евро, доведя общую сумму текущей поддержки стране до 295 млн евро.

"Сегодня мы предлагаем дополнить макрофинансовую помощь Молдавии на 145 млн евро. Это значительно поддержит экономику и энергетическую безопасность страны", - заявила председатель ЕК Урсула фон дер Ляйен, чьи слова приводятся в опубликованном в Брюсселе коммюнике.

В документе отмечается, что это предложение следует за заявлением главы ЕК в Кишиневе в ноябре 2022 года о дополнительной финансовой поддержке Молдавии, пострадавшей, в том числе, от серьезного энергетического кризиса.

"Увеличение макрофинансовой помощи поможет стране покрыть часть дополнительных потребностей в финансировании в 2023 году, поддержать макроэкономическую стабильность и обеспечить дальнейшие реформы. Сегодняшнее предложение будет сопровождать осуществляемую в стране программу Международного валютного фонда", - говорится в коммюнике ЕК.

Из дополнительных 145 млн евро около 45 млн будут предоставлены в виде грантов и около 100 млн евро - в виде кредитов на льготных условиях финансирования, уточнили в Брюсселе.

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Тэги: ЕС, МОЛДАВИЯ, ФИНАНСИРОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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