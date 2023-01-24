В доме Пенса обнаружили секретные материалы, их передали ФБР

Адвокат бывшего вице-президента США Майка Пенса обнаружил более десятка документов под грифом "секретно" в его доме в Индиане, материалы передали ФБР, передает CNN со ссылкой на осведомленные источники.
"Адвокат Пенса обнаружил засекреченные документы в новом доме бывшего вице-президента в Кармеле (штат Индиана), после обнаружения секретных материалов в личном кабинете и резиденции президента Джо Байдена, сообщили источники", - информирует телеканал.
Уточняется, что документы нашли на прошлой неделе, и их уже передали в ФБР.
Отдел национальной безопасности Минюста США вместе с ФБР проводят проверки документов и изучают, как они попали в дом Пенса.
Телеканал отмечает, что до этого бывший вице-президент неоднократно повторял, что у него нет никаких секретных документов.
Пока неизвестно, каков уровень конфиденциальности найденных материалов. Команда Пенса планирует позднее во вторник уведомить Конгресс об обнаруженных документах.
Ранее в январе вокруг президента США Джо Байдена разгорелся скандал после того, как секретные документы обнаружили сначала в Центре дипломатии и глобального взаимодействия имени Байдена в Вашингтоне, а затем в личном гараже и резиденции президента. Они относятся ко времени его пребывания на посту вице-президента. Это является грубейшим нарушением правил пользования секретной документацией.
В прошлом в ненадлежащем хранении засекреченных документов обвиняли бывшего президента США Дональда Трампа.
Влиятельные американские законодатели-республиканцы обвинили Минюст в использовании двойных стандартов в подходе к Байдену и Трампу. Под их давлением генпрокурор США Меррик Гарланд назначил спецпрокурора Роберта Хёра расследовать дело, касающееся Байдена.
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