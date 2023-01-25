NASA планирует создать к 2027 г. термоядерный двигатель для пилотируемых кораблей

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) планирует продемонстрировать в 2027 году работу термоядерного двигателя для будущих пилотируемых полётов, сообщил во вторник глава американского космического ведомства Билл Нельсон.
"NASA будет сотрудничать с нашим давним партнёром DARPA (Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США - ИФ) для разработки и демонстрации передовой термоядерной двигательной системы, революционной технологии, которая позволит США расширить возможности будущих пилотируемых миссий. Наша цель - успешно запустить и продемонстрировать термоядерный двигатель уже в 2027 году", - сказал Нельсон на форуме Американского института авиации и космонавтики SciTech 2023.
По словам заместителя главы NASA Памелы Мелрой, новый двигатель будет установлен в экспериментальный космический аппарат, который разработает DARPA. Аппарат будет находиться на орбите высотой не менее 700 км и не более 2000 км.
Она отметила, что Конгресс США выделит $110 млн на разработку двигательной системы в новом финансовом году, и подчеркнула, что NASA продолжит запрашивать средства на поддержку программы.
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