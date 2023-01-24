Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

23.01 $/bbl +/- WTI 81.62 -0.02 Brent 88.19 +0.56

СНГ 24.01.2023 23:00

РФ производит втрое больше ракет, аналогичных американским Пэтриот - Путин

Системы противовоздушной обороны России работают исправно, заявил президент России Владимир Путин.

"Практическая боевая работа показывает, что ПВО России одно из лучших в мире. Уже говорил, что то, что США производит, скажем, ракеты к системам "Пэтриот" - у нас в стране таких ракет производят в три раза больше. Даже больше чем в три раза. А что касается ракет ПВО в целом разного назначения, российское производство сопоставимо со всем мировым производством. Кроме всего прочего, конечно, сами системы современные и надежные. Все бывает, но в целом системы работают исправно", - сказал Путин.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az