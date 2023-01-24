РФ производит втрое больше ракет, аналогичных американским Пэтриот - Путин

Системы противовоздушной обороны России работают исправно, заявил президент России Владимир Путин.

"Практическая боевая работа показывает, что ПВО России одно из лучших в мире. Уже говорил, что то, что США производит, скажем, ракеты к системам "Пэтриот" - у нас в стране таких ракет производят в три раза больше. Даже больше чем в три раза. А что касается ракет ПВО в целом разного назначения, российское производство сопоставимо со всем мировым производством. Кроме всего прочего, конечно, сами системы современные и надежные. Все бывает, но в целом системы работают исправно", - сказал Путин.