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Дальнее зарубежье 24.01.2023 23:15

Шведский премьер хочет возобновления диалога с Турцией по НАТО после отказа Анкары от переговоров

Глава правительства Швеции Ульф Кристерссон во вторник заявил о желании восстановить диалог с Турцией на фоне ухудшения отношений между Анкарой и Стокгольмом.

"Мы хотели бы призвать к спокойствию, к размышлению, чтобы мы смогли вернуться к дееспособным переговорам между Швецией, Финляндией и Турцией по поводу членства в НАТО", - сказал шведский премьер на пресс-конференции, которую транслировало Шведское радио.

По его словам, "нет более важного вопроса в сфере национальной безопасности, чем тот, который связан с нашим вместе с Финляндией скорейшим вступлением в НАТО".

Ранее во вторник стало известно о том, что Турция на неопределенный срок отложила переговоры со Швецией и Финляндией о вступлении этих стран в НАТО. Этот шаг Анкары стал ответом на недавнее прилюдное сожжение Корана у здания посольства Турции в Швеции.

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Тэги: ШВЕЦИЯ, ТУРЦИЯ, ПРЕМЬЕР, ПРИЗЫВ


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