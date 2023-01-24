Шведский премьер хочет возобновления диалога с Турцией по НАТО после отказа Анкары от переговоров

Глава правительства Швеции Ульф Кристерссон во вторник заявил о желании восстановить диалог с Турцией на фоне ухудшения отношений между Анкарой и Стокгольмом.
"Мы хотели бы призвать к спокойствию, к размышлению, чтобы мы смогли вернуться к дееспособным переговорам между Швецией, Финляндией и Турцией по поводу членства в НАТО", - сказал шведский премьер на пресс-конференции, которую транслировало Шведское радио.
По его словам, "нет более важного вопроса в сфере национальной безопасности, чем тот, который связан с нашим вместе с Финляндией скорейшим вступлением в НАТО".
Ранее во вторник стало известно о том, что Турция на неопределенный срок отложила переговоры со Швецией и Финляндией о вступлении этих стран в НАТО. Этот шаг Анкары стал ответом на недавнее прилюдное сожжение Корана у здания посольства Турции в Швеции.
Алиев утвердил ряд азербайджано-российских соглашений
Байрамов обсудил с президентом Узбекистана вопросы развития отношений между Баку и Ташкентом
Президент Азербайджана в конце января посетит с визитом Венгрию
Газпром подписал "дорожную карту" сотрудничества в газовой сфере с Узбекистаном
Halliburton в IV квартале снизила чистую прибыль на 20%, повысила дивиденды на треть
Ford планирует сократить 3,2 тыс. рабочих мест в ФРГ и готовит дальнейшие увольнения в Европе
Отельеры Египта снизили цены на размещение после новогодних праздников
УЕФА не планирует допуск сборных и клубов РФ к международным играм
Алиев принял участие в открытии комплекса отдыха «Шабран» в Шабранском районе - ОБНОВЛЕНО
Алиев принял участие в открытии комплекса отдыха «Шабран»
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
AccessBank объявил свои финансовые результаты за 2022 год
Экологическая инициатива от Yelo Bank
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают