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Дальнее зарубежье 25.01.2023 00:09

США изучают возможность поставить Украине около 30 танков M1 Abrams

Власти США рассматривают вариант направить Украине примерно 30 танков M1 Abrams, сообщает в среду Politico со ссылкой на неназванного представителя американской администрации.

"Один ее представитель (...) сказал, что администрация президента США Джо Байдена думает над отправкой 30 танков Abrams", - отмечает издание.

M1 Abrams - основной боевой танк вооруженных сил США, состоит на вооружении с 1980 года. Согласно открытым данным, США располагают более 2,6 тыс. единиц различных модификаций M1 Abrams, еще более 3 тыс. 450 находятся на хранении.

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Тэги: США, УКРАИНА, ТАНКИ, КОЛИЧЕСТВО


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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