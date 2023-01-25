США изучают возможность поставить Украине около 30 танков M1 Abrams

Власти США рассматривают вариант направить Украине примерно 30 танков M1 Abrams, сообщает в среду Politico со ссылкой на неназванного представителя американской администрации. "Один ее представитель (...) сказал, что администрация президента США Джо Байдена думает над отправкой 30 танков Abrams", - отмечает издание. M1 Abrams - основной боевой танк вооруженных сил США, состоит на вооружении с 1980 года. Согласно открытым данным, США располагают более 2,6 тыс. единиц различных модификаций M1 Abrams, еще более 3 тыс. 450 находятся на хранении.

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