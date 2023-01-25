Судно с 22 членами экипажа на борту затонуло в Южной Корее

Грузовое судно с 22 членами экипажа на борту затонуло у берегов южнокорейского острова Чеджу, сообщает "Ренхап".

Отмечается, что зарегистрированное в Гонконге судно Jin Tian, перевозившее древесину, затонуло в 148,2 км к юго-востоку от города Согвипхо на острове Чеджу ночью в среду.

На борту находилось 22 члена экипажа - 14 граждан КНР и восемь Мьянмы.

По данным береговой охраны, двух членов экипажа удалось спасти, поиски остальных продолжаются.