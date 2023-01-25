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Дальнее зарубежье 25.01.2023 08:56

Судно с 22 членами экипажа на борту затонуло в Южной Корее

Грузовое судно с 22 членами экипажа на борту затонуло у берегов южнокорейского острова Чеджу, сообщает "Ренхап".

Отмечается, что зарегистрированное в Гонконге судно Jin Tian, перевозившее древесину, затонуло в 148,2 км к юго-востоку от города Согвипхо на острове Чеджу ночью в среду.

На борту находилось 22 члена экипажа - 14 граждан КНР и восемь Мьянмы.

По данным береговой охраны, двух членов экипажа удалось спасти, поиски остальных продолжаются.

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Тэги: ЮЖКОРЕЯ, СУДНО, ИНЦИДЕНТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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