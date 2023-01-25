Цены на нефть растут после падения накануне

Цены на нефть поднимаются в среду после падения накануне на слабых статданных из США, сокративших оптимизм инвесторов в отношении глобального спроса на энергоносители.

В центре внимания трейдеров - доклад американского Минэнерго о запасах энергоносителей в стране, который будет обнародован в 19:30.

Данные Американского института нефти (API), опубликованные в ночь со вторника на среду, показали увеличение запасов нефти в Штатах по итогам третьей недели подряд - на 3,378 млн баррелей. За предыдущие две недели резервы нефти в стране выросли более чем на 27 млн баррелей, достигнув максимума с июня 2021 года.

Стоимость мартовских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:10 в среду составляет $86,34 за баррель, что на $0,21 (0,24%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов во вторник эти контракты подешевели на $2,06 (2,3%), до $86,13 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на $0,14 (0,17%), до $80,27 за баррель. К закрытию предыдущих торгов стоимость этих контрактов снизилась на $1,49 (1,8%), до $80,13 за баррель.

"Цены на нефть пытаются скорректироваться после падения накануне на слабых данных о деловой активности в Штатах, - отмечает аналитик IG Asia Pte в Сингапуре Йеп Джун Ронг. - Но давление на рынок сохраняется, аппетит инвесторов к риску остается сдержанным".

Сводный индекс менеджеров по закупкам (PMI) в США, рассчитываемый S&P Global, в январе вырос до 46,6 пункта с 45 пункта месяцем ранее. Значение индекса ниже отметки в 50 пунктов говорит о сокращении деловой активности. Американский PMI остается ниже этого уровня уже семь месяцев подряд.

Деловая активность в январе продолжила падать как в промышленном секторе, так и в сфере услуг США, показали предварительные данные S&P Global.