Манат подешевел к евро, стабилен к лире и к рублю

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 25 января сохранил на уровне 1.7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.
Официальный курс маната по отношению к евро на 25 января ЦБА установил на уровне 1.8527 манат/1EUR (24 января - 1.8490 манат/1EUR).
Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 25 января сохранил на уровне 0.0246 манат/1RUB.
Официальный курс маната по отношению к турецкой лире на 25 января ЦБА сохранил на уровне 0.0904 манат/1TRY.
Б.Рустамбеков
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