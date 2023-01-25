Манат подешевел к евро, стабилен к лире и к рублю

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 25 января сохранил на уровне 1.7 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.

Официальный курс маната по отношению к евро на 25 января ЦБА установил на уровне 1.8527 манат/1EUR (24 января - 1.8490 манат/1EUR).

Центробанк официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 25 января сохранил на уровне 0.0246 манат/1RUB.

Официальный курс маната по отношению к турецкой лире на 25 января ЦБА сохранил на уровне 0.0904 манат/1TRY.

Б.Рустамбеков