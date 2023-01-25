Полиция в Перу применила слезоточивый газ для разгона протестующих против правительства

Тысячи человек вышли на улицы столицы Перу, чтобы выразить недовольство работой правительства, сообщают испаноязычные СМИ.
Сотрудники полиции применили слезоточивый газ для разгона участников протеста после того, как между протестующими и стражами порядка начались столкновения.
Акции начались в Лиме спустя несколько часов после того, как президент Перу Дина Болуарте призвала к "перемирию" участников демонстраций, которые выходят на улицы уже почти два месяца.
Она указала, что перекрытие дорог протестующими и ущерб инфраструктуре уже обошелся производственным простоем, который оценивается в более чем $1 млрд.
По ее словам, наркоторговцы и контрабандисты организовали "военизированную группу", которая нацелена на то, чтобы "посеять хаос" в стране для своих политических целей.
Отмечается, что акции протеста во вторник в столице Перу были самыми большими по количеству участников и наиболее ожесточенными.
Протесты начались в Перу вследствие кризиса власти в начале декабря. Они охватили 11 регионов страны. Участники акций требуют отставки президента страны Дины Болуарте, роспуска парламента, проведения всеобщих выборов в течение 2023 года и созыва конституционной ассамблеи.
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