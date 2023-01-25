Минобразование направит свыше 12 млн манатов на строительство кампуса для MDU в Мингячевире

Хозрасчетное Управление по капитальному строительству и снабжению министерства науки и образования направит свыше 12 млн манатов на строительство нового кампуса для Мингячевирского государственного университета (MDU).
Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно материалам портала закупок www.tender.gov.az, с ЗАО «Uni Ko» подписан контракт на выполнение работ в рамках первого этапа строительства кампуса.
Сумма контракта - 12 млн 62,432 тыс. манатов.
Б.Рустамбеков
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