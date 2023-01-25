Минюст США подал в суд на Google из-за монополизации рынка цифровой рекламы

Министерство юстиции США подало в суд на Google (структура Alphabet Inc.), обвинив компанию в монополизации рынка цифровой рекламы.
Претензии ведомства обещают технологическому гиганту затяжные судебные разбирательства, которые могут иметь серьезные последствия для рынка в целом, пишет газета The Wall Street Journal.
В иске Минюста, к которому присоединились восемь штатов, включая Калифорнию и Нью-Йорк, говорится, что Google злоупотребляет своей позицией ведущего игрока в сфере рекламы для сайтов и мобильных приложений. Утверждается, что действия компании наносят ущерб веб-дизайнерам и рекламодателям, которые пытаются продвигать конкурирующие продукты.
Минюст хочет, чтобы суд обязал Google аннулировать "неконкурентные приобретения", например, сделку по покупке платформы интернет-рекламы DoubleClick от 2008 года. Кроме того, он требует возмещения убытков от лица государственных ведомств США и настаивает на выделении сервиса Google Ad Manager в самостоятельную компанию.
"В течение 15 лет неконкурентные практики Google позволяли компании останавливать развитие конкурирующих технологий, манипулировать механикой аукционов, ограждать себя от конкуренции и заставлять разработчиков использовать ее инструменты, - говорится в иске. - Google занималась вытеснением конкурентов, которое существенно ослабило, если не уничтожило, конкуренцию на рынке цифровой рекламы".
В 2020 году Минюст США подал другой иск к компании, обвинив её в препятствовании конкуренции в сфере поисковых сервисов. Google оспорила эти претензии в суде. Разбирательства по этому делу должны начаться в текущем году.
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