TuranBank увеличил в 2022г активы на 15%

Азербайджанский «TuranBank» в 2022 году увеличил активы на 14,8% - до 820,821 млн манатов, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в банке.
Кредитный портфель банка на 31 декабря 2022 года равен 548,495 млн манатов (рост по сравнению с показателем на конец 2021г на 25,7% - ИФ). В том числе, портфель по бизнес-кредитам оценивается в 313,855 млн манатов (рост на 18,5%), потребительским кредитам - 138,793 млн манатов (рост на 50%), по операциям с недвижимостью - 95,848 млн (рост на 21,2%).
Обязательства банка составили 731,255 млн манатов (рост на 16,5%).
Депозитный портфель банка составил 429,274 млн манатов (рост на 2,8%), в том числе вклады физлиц - 327,904 млн манатов (рост на 27,3%).
Капитал банка на конец 2022 года равен 89,565 млн манатов (рост на 2,9%), уставный капитал - 80,005 млн манатов (без изменений).
По итогам 2022 года чистая прибыль банка составила 1,924 млн манатов, что в 2,9 раза больше показателя 2021 года.
ТuranBank приступил к деятельности в июне 1992 года.
Х.Насирзаде
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