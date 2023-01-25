Власти Казахстана разработали проект закона о возврате государству незаконно выведенных активов

Специальный реестр лиц, которым необходимо будет объяснить происхождение активов, планируют создать в Казахстане, сообщила пресс-служба правительства республики.
Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов провел заседание совета по экономической политике, участники которого рассмотрели проект закона о возврате государству незаконно выведенных активов. В нем прописаны нормы, призванные устранить условия для незаконного вывода активов, стимулировать добровольный либо инициировать их принудительный возврат.
"По результатам анализа сведений уполномоченных госорганов планируется сформировать ограниченный реестр лиц, которым необходимо сдать специальную декларацию об активах. В случае если обладатель активов не сможет подтвердить их происхождение, они будут признаваться необоснованно приобретенными и подлежать обращению в доход государства", - говорится в сообщении.
Возвращенные активы планируется использовать для финансирования проектов, направленных на повышение благосостояния населения Казахстана, добавляет пресс-служба.
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