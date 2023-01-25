Заседание Консультативного совета по ЮГК пройдет 3 февраля – Минэнерго

Очередное, девятое, заседание Консультативного совета (КС) по проекту «Южного газового коридора» (ЮГК) состоится в Баку на следующей неделе.
«Очередное заседание КС по проекту «Южного газового коридора» состоится 3 февраля в Баку», - сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в министерстве энергетики.
На заседании планируется участие представителей стран и компанией, вовлеченных в реализацию проекта «ЮГК» и ряда международных организаций.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев 29 мая 2018 года запустил Южный газовый коридор. Первоначально стоимость проекта оценивалась в $45 млрд, но реализация проекта обошлась в $33 млрд.
Основными компонентами ЮГК являются: Стадия-2 проекта Шах-Дениз, расширение Южно-Кавказской трубопроводной магистрали Баку-Грузия-граница с Турцией, строительство Транс-Анатолийского газопровода (TANAP) от восточной до западной границы Турции и Транс-Адриатического газопровода (TAP), соединяющего Грецию, Албанию и юг Италии.
Суммарные поставки газа по ЮГК были рассчитаны на 16 млрд кубометров в год, из которых 10 млрд кубометров - в Европу, еще 6 млрд кубометров - в западные регионы Турции. Поставки в Турцию начались летом 2018 года. Поставки азербайджанского газа с месторождения Шах-Дениз для потребителей в Италии, Греции и Болгарии начались 31 декабря 2020 года.
С учетом увеличения спроса на азербайджанский газ планируется расширение ЮГК за счет увеличение мощностей газопроводов TANAP и TAP для поставок в Европу минимум 20 млрд кубометров газа (к 2027 году – ИФ).
Азербайджан начал экспорт газа в Европу 31 декабря 2020 года. В настоящее время покупателями азербайджанского газа в ЕС являются Италия, Греция, Болгария и Румыния.
В 2022 году Азербайджан увеличил экспорт газа на 18% - до 22,3 млрд кубометров. При экспорт азербайджанского газа в Европу составил 11,4 млрд кубометров (рост на 12,3% по сравнению с показателем 2021г – ИФ) или 51% всех поставок из Азербайджана.
На 2023 год экспорт газа планируется на уровне 24 млрд кубометров, из которых около 12 млрд кубометров - в Европу.
Н.Аббасова
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