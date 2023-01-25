Испания готова поставлять Киеву танки после разрешения ФРГ

Испания будет готова присоединиться к программе поставки танков Leopard 2 на Украину, если Германия не будет этому препятствовать, пишет в среду газета "Паис".
"Испания присоединится к поставке танков Leopard 2 Киеву, если Германия даст разрешение на поставки этой модели боевых танков немецкого производства", - пишет издание.
Ожидается, что в скором времени об участии в программе по передаче танков из стран Европы могут объявить Минобороны или МИД Испании, отмечает "Паис".
По данным издания, на вооружении у испанской армии стоит 347 единиц танков Leopard, из них 239 - это модель Leopard 2E, произведенная с разрешения ФРГ в Испании, а 108 - Leopard 2 A4, их Испания купила подержанными в Германии в 1995 году. При этом издание отмечает, что часть танков сейчас законсервированы, и не все они в исправном состоянии.
Баку призывает Вашингтон оказать воздействие на Ереван для выполнения обязательств Армении
Абдоллахиян: деоккупация Азербайджаном своих территорий открыла новые возможности для стабильности на Южном Кавказе
Узбекнефтегаз и Petronas подготовят программу поставок туркменской нефти в Узбекистан
VTB Bank (Azerbaijan) увеличил в 2022г активы на 2,7%, прибыль – в 2,8 раза
Заседание Консультативного совета по ЮГК пройдет 3 февраля – Минэнерго
Минобразование направит свыше 12 млн манатов на строительство кампуса для MDU в Мингячевире
Отельеры Египта снизили цены на размещение после новогодних праздников
УЕФА не планирует допуск сборных и клубов РФ к международным играм
Алиев принял участие в открытии комплекса отдыха «Шабран» в Шабранском районе - ОБНОВЛЕНО
Алиев принял участие в открытии комплекса отдыха «Шабран»
Азербайджан будет играть ключевую роль в мировой энергетической безопасности - Boston Consulting Group
Азербайджан для Группы Accor является одним из ключевых рынков развития
AccessBank отмечает свое 20-летие, и стремится достичь еще большего - интервью с Давидом Циклаури
При поддержке Kapital Bank стартовала выставка «Новый взгляд на культурное наследие»
Заур Гадиров назначен председателем Caspian Energy Czechia
Выставка «Российско-Азербайджанский День поля 2022» открывается 3 ноября в Баку
В Баку в конце ноября пройдет международный банковский форум
XV Веронский Евразийский Экономический Форум пройдет в Баку в конце октября
Сочинский дождь смыл надежды Пашиняна
Самаркандский саммит ШОС — чем уникален и чего ожидать
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают