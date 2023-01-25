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Дальнее зарубежье 25.01.2023 13:23

Испания готова поставлять Киеву танки после разрешения ФРГ

Испания будет готова присоединиться к программе поставки танков Leopard 2 на Украину, если Германия не будет этому препятствовать, пишет в среду газета "Паис".

"Испания присоединится к поставке танков Leopard 2 Киеву, если Германия даст разрешение на поставки этой модели боевых танков немецкого производства", - пишет издание.

Ожидается, что в скором времени об участии в программе по передаче танков из стран Европы могут объявить Минобороны или МИД Испании, отмечает "Паис".

По данным издания, на вооружении у испанской армии стоит 347 единиц танков Leopard, из них 239 - это модель Leopard 2E, произведенная с разрешения ФРГ в Испании, а 108 - Leopard 2 A4, их Испания купила подержанными в Германии в 1995 году. При этом издание отмечает, что часть танков сейчас законсервированы, и не все они в исправном состоянии.

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