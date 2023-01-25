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Внешняя политика 25.01.2023 13:10

Баку призывает Вашингтон оказать воздействие на Ереван для выполнения обязательств Армении

Спикер министерства иностранных дел (МИД) Азербайджана Айхан Гаджизаде считает, что Вашингтону следует призвать Армению выполнить взятые на себя обязательства и прекратить незаконную деятельность в Карабахском экономическом районе Азербайджана.

Как сообщалось ранее, на брифинге во вторник спикер Госдепа США Нед Прайс заявил об обеспокоенности США ситуацией вокруг дороги Лачин-Ханкенди (Лачинской дороги), призвав к полному восстановлению свободного передвижения по ней, включая коммерческие и частные поездки.

«Более 1 тыс. транспортных средств, доставляющих грузы в Карабахский регион Азербайджана, доказывают обратное тому, что вы (Прайс – ИФ) сказали 24 января. Было бы целесообразно призвать армянскую сторону к выполнению обязательств (в рамках трехсторонних договоренностей - ИФ) и прекращению незаконной деятельности!» - написал в твиттере в среду Гаджизаде, реагируя на высказывания Прайса на брифинге во вторник.

Как сообщалось ранее, с 12 декабря экоактивисты и представители НПО Азербайджана проводят мирную акцию на дороге Лачин-Ханкенди (Лачинская дорога) в Карабахском регионе страны, требуя прекратить незаконную эксплуатацию месторождений полезных ископаемых в этом регионе, в частности, золоторудного месторождения Гызылбулаг и медно-молибденового месторождения Демирли, и причинения вреда экологии региона.

Р.Керимов

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Тэги: МИД, США, АРМЕНИЯ


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