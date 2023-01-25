Иран завершил все юридические формальности для оформления членства в ШОС

Парламент Ирана - меджлис одобрил в среду законопроект о меморандуме об обязательствах страны в целях получения статуса государства-члена Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), сообщили в среду иранские СМИ.

За принятие законопроекта проголосовали 161 депутат, три парламентария воздержались, два - проголосовали против.

Таким образом, Иран завершил все необходимые юридические формальности для оформления членства в ШОС.

"Вступление Ирана в ШОС имеет особое значение с экономической, социальной и международной точек зрения в целях преодоления санкций и в соответствии с усилением экономической дипломатии со странами-членами Организации", - заявил заместитель вице-президента Ирана по парламентским делам Али Адяни, слова которого цитируют иранские СМИ.

В 2005 году Иран стал государством-наблюдателем в ШОС. Процесс вступления страны в эту региональную организацию начался в 2021 году.

15 сентября 2022 года глава МИД Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан и генеральный секретарь организации Чжан Мин подписали в Самарканде меморандум об обязательствах страны в целях получения статуса государства-члена ШОС, после чего было оформлено окончательное решение о предоставлении Ирану этого статуса.

27 ноября 2022 года меджлис принял законопроект о вступлении Ирана в ШОС.