Иран завершил все юридические формальности для оформления членства в ШОС

Парламент Ирана - меджлис одобрил в среду законопроект о меморандуме об обязательствах страны в целях получения статуса государства-члена Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), сообщили в среду иранские СМИ.
За принятие законопроекта проголосовали 161 депутат, три парламентария воздержались, два - проголосовали против.
Таким образом, Иран завершил все необходимые юридические формальности для оформления членства в ШОС.
"Вступление Ирана в ШОС имеет особое значение с экономической, социальной и международной точек зрения в целях преодоления санкций и в соответствии с усилением экономической дипломатии со странами-членами Организации", - заявил заместитель вице-президента Ирана по парламентским делам Али Адяни, слова которого цитируют иранские СМИ.
В 2005 году Иран стал государством-наблюдателем в ШОС. Процесс вступления страны в эту региональную организацию начался в 2021 году.
15 сентября 2022 года глава МИД Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан и генеральный секретарь организации Чжан Мин подписали в Самарканде меморандум об обязательствах страны в целях получения статуса государства-члена ШОС, после чего было оформлено окончательное решение о предоставлении Ирану этого статуса.
27 ноября 2022 года меджлис принял законопроект о вступлении Ирана в ШОС.
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