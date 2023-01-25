В правящей коалиции ФРГ приветствовали решение о передаче танков Украине, оппозиция его раскритиковала

Представители трех партий, входящих в коалиционное правительство ФРГ, выразили одобрение решением канцлера Олафа Шольца передать Украине танки Leopard 2, сообщают в среду западные СМИ.
В частности, председатель комитета парламента ФРГ по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман заявила, что это было "сложное решение, но его нельзя было избежать".
Вице-спикер немецкого Бундестага, представитель партии "зеленых" Катрин Геринг-Экардт также приветствовала сообщения о передаче Украине танков и заявила, что "леопарды "освобождены".
Однако в оппозиционных партиях ФРГ подвергли критике такой шаг. В ультраправой партии "Альтернатива для Германии" сочли это решение "безответственным и опасным". В "Левой партии" Германии заявили, что "поставка танков Leopard скорее может приблизить к третьей мировой войне, чем к миру в Европе".
Ряд европейских стран уже приветствовал заявление Берлина. В частности, Польша, Франция и Великобритания. Так, британский премьер указал, что это было "правильное решение", и оно позволит "усилить оборонную мощь Украины".
Ранее сообщалось, что власти ФРГ приняли решение передать Украине 14 танков Leopard 2. Кроме того, Берлин даст союзникам разрешение на то, чтобы и они поставляли танки Leopard 2 на Украину. В Берлине пояснили, что в скором времени начнут на территории ФРГ обучение украинских танкистов на Leopard 2. Помимо самих танков, власти Германии собираются передать Украине боеприпасы к ним, а также - снабдить всем необходимым для ремонта Leopard 2.
Ранее в среду о готовности поставлять танки Leopard 2 на Украину в случае согласия ФРГ объявили Испания и Финляндия.
24 января власти Польши сообщили, что запросили разрешение у Берлина на поставку на Украину танков Leopard 2.
20 января правительство Нидерландов заявило о готовности, если потребуется, рассмотреть вопрос о передаче Украине танков Leopard 2.
Leopard 2 - основной боевой танк бундесвера. Состоит также на вооружении Австрии, Венгрии, Польши, Турции, Норвегии, Швеции, Швейцарии, Испании, Дании, Греции, Финляндии, Нидерландов. Его эксплуатируют с 1979 года, он имеет много модификаций, всего произведено более 3,6 тыс. единиц этого танка.
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