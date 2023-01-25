Некоторые сервисы Microsoft, такие как Teams, Xbox Live, Outlook и Microsoft 365, были недоступны для пользователей в ряде стран, свидетельствуют данные Downdetector.

Проблемы начались примерно в 11:30. Жалобы приходили от пользователей из Индии, Японии, ОАЭ, Австралии.

В самой компании признали наличие проблемы с доступом к "нескольким сервисам из пакета Office 365" и заявили, что исследуют причины сбоя. Также в Microsoft сообщили, что могут быть проблемы с работой SharePoint Online, OneDrive для бизнеса и Microsoft Graph.

Позже Microsoft сообщила, что устранила проблемы с доступом к ряду сервисов компании. В частности, компания откатила изменения в глобальной сети (WAN), которые были причиной сбоя. Все сервисы должны работать в штатном режиме. Компания продолжает мониторить ситуацию.

Ранее у ряда пользователей из России наблюдались проблемы с доступом к AppStore. Магазин не открывался без VPN.

Как сообщили в Роскомнадзоре, причиной недоступности ряда зарубежных сервисов, в том числе компании Apple, стал сбой в работе иностранной сети доставки (CDN).