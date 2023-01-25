Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Цена на нефть

24.01 $/bbl +/- WTI 80.13 -1.49 Brent 86.13 -2.06

Это интересно 25.01.2023 17:04

Microsoft сообщила, что устранила проблемы с доступом к ряду сервисов компании

Некоторые сервисы Microsoft, такие как Teams, Xbox Live, Outlook и Microsoft 365, были недоступны для пользователей в ряде стран, свидетельствуют данные Downdetector.

Проблемы начались примерно в 11:30. Жалобы приходили от пользователей из Индии, Японии, ОАЭ, Австралии.

В самой компании признали наличие проблемы с доступом к "нескольким сервисам из пакета Office 365" и заявили, что исследуют причины сбоя. Также в Microsoft сообщили, что могут быть проблемы с работой SharePoint Online, OneDrive для бизнеса и Microsoft Graph.

Позже Microsoft сообщила, что устранила проблемы с доступом к ряду сервисов компании. В частности, компания откатила изменения в глобальной сети (WAN), которые были причиной сбоя. Все сервисы должны работать в штатном режиме. Компания продолжает мониторить ситуацию.

Ранее у ряда пользователей из России наблюдались проблемы с доступом к AppStore. Магазин не открывался без VPN.

Как сообщили в Роскомнадзоре, причиной недоступности ряда зарубежных сервисов, в том числе компании Apple, стал сбой в работе иностранной сети доставки (CDN).

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати

Политика

Экономика

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2023
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az