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Карабах 25.01.2023 16:17

АИК и StarMining учредили компанию для разработки месторождения Шахбулаг в Карабахе

ОАО «Азербайджанская инвестиционная компания» (АИК) и компания «StarMining» учредили совместную компанию «Shahbulaq Mining» для разработки месторождения «Шахбулаг» в Агдамском районе (Карабахский регион Азербайджана).

Министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров в соцсетях написал, что StarMining стала победителем конкурса по проекту разработки каменного карьера Шахбулаг.

«В настоящее время ведутся исследования с целью уточнения запасов месторождения Шахбулаг», - подчеркнул Джаббаров.

Других подробностей он не привел.

StarMining действует в Азербайджане с 2017 года.

АИК создана указом президента Азербайджана Ильхама Алиева от 30 марта 2006 года. Уставный капитал компании равен 224 млн манатов. Все акции компании принадлежат государству. Основная задача АО долгосрочное инвестирование средств в отдельные АО и другие коммерческие организации в ненефтяном секторе путем выкупа в них доли.

Р.Ахмедов

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Тэги: АИК, КАРАБАХ, КАРЬЕР

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